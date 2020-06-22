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مطار البحرين الدولى يطبّق إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:53 م
مطار البحرين الدولى يطبّق إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا مطار البحرين الدولي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت شركة مطار البحرين عن تطبيق المزيد من إجراءات السلامة والتدابير الاحترازيّة للحفاظ على سلامة الركاب وكوادر العمل بمبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي بحسب ما جاء بصحيفة أخبار الخليج البحرينية.

ويقتصر دخول المطار على المسافرين والعاملين فيه فقط، ويُستثنى من ذلك مرافقو المسافرين من ذوي الإعاقة والقصَّر غير المصحوبين.

كذلك فإن ارتداء أقنعة الوجه إجباري على جميع المسافرين والموظفين داخل جميع منشآت المطار، والتي يمكن الحصول عليها من أماكن مخصصة لمعدات الوقاية الشخصيّة وأدوات التعقيم، والتي توفر أيضًا مطهرات الأيدي والقفازات المخصصة للاستعمال مرة واحدة.

ويجب على المسافرين الحضور إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد إقلاع رحلاتهم نتيجة لإجراءات الفحص الإضافيّة المفروضة أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وعلاوة على ذلك، فإن فحص درجة الحرارة إجباري عند جميع نقاط الدخول إلى المطار وقبل بوابات السفر.

ويجب على جميع مرتادي المطار الالتزام التام بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل مبنى المسافرين والمكاتب، إذ تم وضع ملصقات على الأرضيات لتوضيح أماكن الوقوف، وتعليق الجلوس على مقعدين بين كل مسافر وآخر، بالإضافة إلى وضع ملصقات شريطية لتذكير الأشخاص بضرورة الحفاظ على المسافات بينهم.

وبالإضافة إلى عمليات التعقيم الشاملة وبرنامج التطهير المُعتمد، يتم تطهير الأسطح المُعرضة للّمس المتكرر.

أما الأوعية البلاستيكيّة الموجودة عند مداخل مناطق الفحص الأمني ومخارجها، فتخضع لعملية تطهير مكثفة.

ويشمل التعميم الاستشاري الصادر عن شؤون الطيران المدني أيضاً تدابير احترازية موجهّة لمشغلّي الخطوط الجوية وشركات المناولة الأرضية.

وتؤكد شركة مطار البحرين التزامها بدعم جهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا مع مواصلة العمل وتنسيق خططها مع جميع شركائها في المطار.

 


مطار البحرين الدولي

البحرين

كورونا

فيروس كورونا

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