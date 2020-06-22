مصادر بـ"العليا لعلاج كورونا": تجارب سريرية جديدة على عقار لعلاج فيروس سى

كتب وليد عبد السلام

كشفت مصادر باللجنة العلمية العليا المشرفة على وضع برتوكولات علاج كورونا بوزارة الصحة، أن بعض مستشفيات العزل تجرى تجارب سريرية جديدة على عقار لعلاج فيروس سى، لاستغلاله فى علاج فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن التجارب السريرية الجديدة بدأت بشكل فعلي وسيتم الكشف عن نتائجها قريبا بعد إتمام الدراسات المختلفة، وكانت كشفت اللجنة العلمية المشرفة على علاج كورونا عن بدء تجربة سريرية جديدة على عقار ايفرمكتين لعلاج كورونا، مشيرة إلى أنها ضمن التجارب التي تقوم بها التجارب للوصول لمجموعة أدوية تواجه بها المرض خاصة مع ترقب العالم لموجة ثانية من الإصابات بكوفيد 19، وقالت مصادر باللجنة العليا المشرفة على علاج كورونا أن التجربة بدأت منذ يوم 9 يونيو في نطاق محدود ولم تحسم النتائج بعد، مشيرة إلى أن النتائج المبدئية مبشرة ما يفتح أملا جديدا للعلاج ويعيد النظر في البروتوكول العلاجي الذى تعمل به وزارة الصحة حاليا.

وأوضحت المصادر أن العقار يستخدم لعلاج الديدان الطفيلية، لكنه لم يثبت حتى الآن فاعليته بشكل قاطع في علاج مرضى كورونا، ولا تزال تجرى بشأنه العديد من الدراسات البحثية حول العالم.