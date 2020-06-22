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مستشفى قها للحجر الصحى تعلن شفاء طبيبة ورضيعها من فيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:08 م
مستشفى قها للحجر الصحى تعلن شفاء طبيبة ورضيعها من فيروس كورونا مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية
القليوبية نيفين طه

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أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية، خروج وشفاء الدكتورة هاجر محمد عبدالفتاح ورضيعها عمر عبدالجيد، والتى أجريت لها ولادة قيصرية بالمستشفى أثناء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأثبتت تقارير المسحتين التى أجريت لها شفائها ليتزايد اعداد المتعافين 299 حالة.

وقال الدكتور محمود حسب الله رئيس الفريق الطبى السابع بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 299 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

 


كورونا

قها

اخبار مصر

القليوبية

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