مستشفى قها للحجر الصحى تعلن شفاء طبيبة ورضيعها من فيروس كورونا

أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية، خروج وشفاء الدكتورة هاجر محمد عبدالفتاح ورضيعها عمر عبدالجيد، والتى أجريت لها ولادة قيصرية بالمستشفى أثناء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأثبتت تقارير المسحتين التى أجريت لها شفائها ليتزايد اعداد المتعافين 299 حالة.

وقال الدكتور محمود حسب الله رئيس الفريق الطبى السابع بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 299 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.