مستشفى المنيرة تنجح فى إجراء عملية جراحية متقدمة فى العظام لمريض كورونا عمره 77 عاما

كتب وليد عبد السلام

نجحت مستشفي المنيرة العام بالقاهرة، في إجراء عملية جراحية لمريض كورونا عبارة عن حالة كسر كبير أسفل الفخذ لمسن يبلغ من العمر 77 عاما.



كان المريض يعاني من أنيميا شديدة نتيجة النزيف ونسبة الأكسجين منخفضة بدون الأكسجين من تأثير الالتهاب الرئوى الناجم عن الكورونا، بعد ان تم تحويله من مستشفى الهلال لاشتباه كورونا بالتنسيق مع المديرية.



تمت العملية بنجاح وتحسن المريض، وتكون الفريق الطبي من طبيب العظام محمد عبد العزيز حسن والطبيب محمد عزت سعيد وطبيب التخدير أمانى ابراهيم البيومى والطبيب أحمد ابراهيم، ومن التمريض حنان بيومي.







