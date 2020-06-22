مستشفى العديسات بالأقصر تعلن خروج 30 حالة شفاء من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مستشفى العديسات للأطفال المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم الإثنين، عن خروج 30 حالات شفاء، عقب شفائهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبعد خروج الـ30 حالة من مستشفى العديسات للعزل الصحى احتفل المستشفى بارتفاع حالات الخروج حتى الآن لـ71 حالة بعد فترة قليلة من قرار صحة الأقصر بتشغيل مستشفى العديسات لاستقبال الحالات التى تحتاج للرعاية المركزة، وتم خروج الحالات المتعافية من كورونا من المستشفى.

وكان مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، شهد مساء أمس الأحد، وصول كافة أعضاء الفريق الطبى الثانى للعزل، لمواصلة عملهم فى خدمة المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى، وعلاج الأطباء والممرضين المصابين داخلها خلال مخالطة الحالات، حيث شهدت المستشفى مساء السبت الماضى، اكتشاف إصابة كل من الدكتور محمد سعد أنور مدير العزل وكل من الدكتور محمد عبد الله طلخان، والدكتور محمد سيد وطبيبة أخرى، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر عزلهم فى المستشفى حتى الشفاء من الفيروس، وذلك خلال إجرائهم مسحة دورية خلال فترة العزل.