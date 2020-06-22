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مستشفى إسنا للعزل الصحى تعلن شفاء وخروج 6 حالات من فيروس كورونا فجرا

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:00 ص
مستشفى إسنا للعزل الصحى تعلن شفاء وخروج 6 حالات من فيروس كورونا فجرا متعافون من كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصى استشارى مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، خروج 6 حالات تعاف من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصى، والتى جاءت نتائجهم سلبية فى نهاية المطاف.

وأضافت مدير عام مستشفى إسنا للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه من بين حالات الخروج كبار السن، وسيدة ولدت داخل المستشفى منذ أيام مضت، حيث حرص العاملون بالمستشفى على تقديم التهنئة لجميع المتعافين بمناسبة تعافيهم وخروجهم بسلام بفضل الله وكرمه.

يذكر أيضاً أنه يوجد داخل المستشفى قسم الصحة النفسية، والذى يشكل عموداً أساسيا فى تقديم الدعم النفسي للمرضى جميعاً، ونشر روح التفاؤل والإيجابية بين المرضي من كبار استشاريى الصحة النفسية.


الاقصر

مستشفى اسنا التخصصى

شفاء مصابى كورونا

اخبار المحافظات

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