مستشار وزيرة الصحة: لقاح أكسفورد لفيروس كورونا الأقرب للإنتاج الفعلى فى مصر

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤون البحوث، إن لقاح جامعة أكسفورد لوباء فيروس كورونا الأقرب للإنتاج الفعلى في مصر، مضيفة أن العقار ارتقى فى مراحل البحث العلمى، وقارب على العبور من مرحلة الأمان.

وأضافت، خلال مداخلة لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن عقار ريمديسفير مرخص للطوارئ، والدولة تشارك في التجارب على اللقاحات والعقارات، وتبحث عن طريقة التصنيع لتحقيق الإنتاج المحلى أو الشراكات مع الدول الأخرى، مضيفة أنه حتى الآن لم يصل العالم إلى عقار فعال بنسبة عالية للقضاء على الفيروس.



وأكدت أن أهم ما يؤثر على تحسن الإصابات هو وضع الحالة الصحية والمناعية للمرض، مضيفة أننا نحاول الاجتهاد وإجراء التجارب، ولا يوجد تطعيم أو عقار فعال لعلاج بصفة عامة للوقاية من كورونا»، مشيرة إلى أن فيروس كورونا يتطور بشكل سريع.