مستشار وزيرة الصحة: إعلان نتائج علاج بلازما المتعافين من كورونا خلال 15 يوما

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤون البحوث، إن العلاج باللازما المتعافين من فيروس كورونا على وشك الانتهاء منها، وإعلان نتائج علاج البلازما خلال 15 يوما.

وأضافت خلال مداخلة لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن هناك 11 تجربة إكلينيكية على لقاحات كورونا حول العالم، ولم يتم اعتماد أى لقاح حتى الآن، مشيرة: "التجارب على فيروس كورونا فيها جزء خادع بعض الشيء بمعنى ليس أن المريض تعافى وأن هذا العلاج فعال.. ولكن هناك مريض يتجاوب وأخر لا يتجاوب مع العلاج".



وأكدت، أن لقاح أكسفورد الأقرب للإنتاج الفعلي وريمديسفير مرخص للطوارئ، والعالم وصل لمرحلة التجارب على البشر فى علاج فيروس كورونا، ولكن لا نستطيع أن نقول إن هناك علاجا نهائيا لكورونا.