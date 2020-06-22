مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

كتب وليد عبد السلام

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشئون البحوث، إن اللجنة أجرت تجارب سريرية على عقار خاص بعلاج الطفيليات، وسيتم الإعلان خلال شهر عن نتائج هذا العقار على العينة التى خضعت للتجربة.

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشئون البحوث فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النتائج الأولية لهذا العقار مرضية، وتابعت: احذر من قيام البعض بتناول هذه الأدوية دون الرجوع للأطباء المختصين فهذه الأدوية لها خطورتها ولا ننصح بالحصول عليها دون الرجوع للأطباء".

وأشارت إلى أن مصر تسير فى نطاقين بحثيين هامين، الأول دولى، والثانى محلى، أما الشق الدولى فيتمثل فى المشاركة فى الأبحاث السريرية التى تدخل فيها العديد من الدول على الأدوية المختلفة، أما بالنسبة للشق المحلى فإن العديد من مستشفيات العزل تجرى أبحاثا على أدوية مثل الريمديسفير والكالترا والإنترفيرون، ومؤخرا تم ضم دواء جديد للتجارب يتعلق بعلاج فيروس سي.

وأضافت مستشار وزير الصحة والسكان: "البروتوكول العلاجى المصرى لكورونا يتضمن الهيدروكسى كلوروكين وبعض المضادات الحيوية، وتابعت: عمليات البحث مستمرة ولا تتوقف ولا نتوانى لحظة عن إدراج أدوية تساهم فى تحسن المريض وتقلل من بقاءه فى العزل، وبالتالى تقليل الضغط على النظام الصحى".