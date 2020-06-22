مدير مستشفى الإبراهيمية المركزى بالشرقية يعودلعمله بعد تعافيه من كورونا

وكان مدير المستشفى، قد أصيب بألفيروس فى مطلع يونيو الجاري، إثر عدوى نقلت له خلال مباشرة العمل بقسم العزل الذى يشرف عليه طبيبا وإداريا وجرى نقله إلى مستشفى فاقوس لاستكمال علاجه.

وكان قسم العزل فى مستشفى الابراهيمية، تحت إشراف الطبيب المصاب، نسب شفاء عالية ، كما نجح فى كسب دعم المجتمع المدنى للمستشفى وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية لرفع الخدمة الطبية .

و يشار أن، الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعلن عن خروج 78 حالة شفاء جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 20 من مستشفى السعديين المركزي، و15 من مستشفى أبو حماد المركزي، و12 من مستشفى حميات الزقازيق، و10من مستشفى أولاد صقر المركزي، و10 من مستشفى الحسينية المركزى، و4من مستشفى الإبراهيمية المركزي، و5 من مستشفى باليس المركزي، و2 من مستشفى الصالحية المركزي، ليصل بذلك إجمإلى عدد حالات الشفاء إلى 1341 حالة .

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.