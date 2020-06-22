اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير المنطقة الأزهرية ببنى سويف : لاشكوى من مادة الفقة

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:50 م
مدير المنطقة الأزهرية ببنى سويف : لاشكوى من مادة الفقة الثانوية الأزهرية - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهى طلاب الثانوية الأزهرية، القسم الأدبى ببنى سويف اليوم الإثنين إمتحانات المادة الأولى لهم فى "الفقة "والتى بدأت صباح اليوم، وقال الدكتور سيد عبد اللطيف مدير المنطقة الأزهرية ببنى سويف فى بيان له بأنه لم يتلق شكوى من الطلاب فى مادة الفقة اليوم.

وأكد أنه مر على اللجان للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات حيث يؤدى الامتحان 2855 طالبا وطالبة  موزعين على 20 لجنة عامة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما اطمأن مدير المنطقة على سير الامتحانات وتنفيذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتشديد على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات ، والمتابعة على مدار الساعة  للجان، والتواصل مع الجهات المعنية فى حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات التى تجرى فى ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

و أشاد عبد اللطيف بدعم المحافظة والجهات الأمنية  لتسهيل وتنفيذ خطة المنطقة لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية ،حيث تم التنسيق مع  الجهات بالمحافظة لتأمين أعمال الامتحانات،والحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والعاملين باللجان فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا ،مشيرا إلى أنه تم تفعيل بروتوكولات تعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة ،والالتزام بتطبيق  كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فى كل لجنة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان وتوفير الزائرات الصحية باللجان للتعامل مع الحالات الطارئة.

وتابع، تم تحديد عدد الطلاب فى كل لجنة بواقع 12 طالبا بكل لجنة امتحانية ، وتحديد مسارات محددة للطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعى الآمن داخل اللجان،فضلًا عن تقديم الإرشادات للطلبة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المطهرات بمقار اللجان ،بالإضافة إلى تعقيم أماكن سير الطلاب والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لمنع أى تكدس أمام المعاهد،وتيسير الحركة المرورية، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل مقار المعاهد الأزهرية وخارجها، وتوفير التأمين اللازم لمرافقة سيارات توزيع وتجميع أسئلة الامتحانات وورق الإجابة.

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الثانوية الازهرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية.. صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:50 ص

ثانى أيام الثانوية الأزهرية.. طلاب الأدبى يؤدون امتحان الفقه.. وكيل الأزهر يبشر: أنتم دفعة استثنائية وسنراعيكم فى التصحيح ودرجة الرأفة كاملة.. حريصون عليكم أكثر من أهاليكم.. رئيس المعاهد: التصحيح الأسبوع المقبل

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:30 ص

رئيس مدينة بلبيس يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل لجنة الثانوية الأزهرية

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:07 ص

انتهاء امتحان الفقه للقسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة