اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 06:04 ص
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مخاطر يواجهها مرضى الكلى مع انتشار فيروس كورونا.. تعرف عليها

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:00 ص
مخاطر يواجهها مرضى الكلى مع انتشار فيروس كورونا.. تعرف عليها الكلى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تسببت جائحة الفيروس التاجي في مشكلات صحية كبيرة للمرضى الذين يعانون من الامراض المزمنة وخصوصا  من أمراض الكلى في جميع أنحاء العالم. ليس فقط هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة إذا كانوا مصابين بـ COVID-19 ، القلق بسبب الوباء يتسبب أيضًا في عدم طلب العديد من المرضى للرعاية الطبية أو المشورة خوفًا من الإصابة بالفيروس.

وحسب ما ذكره theconversation أنهم معرضون لخطر الإصابة بفيروسات التاجية . تظهر البيانات الحديثة أيضًا أن المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى لديهم معدل وفيات أعلى من COVID-19 مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من أمراض الكلى.

هناك عدد من الأسباب المحتملة التي تجعل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بـ COVID-19.

أولاً ، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب أمراض الكلى ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وقابلية الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، من المعروف أن أمراض القلب والأوعية الدموية تزيد من خطر الوفاة إذا أصبت بـ COVID-19. من المحتمل أن يكون هذا بسبب زيادة الضغط الذي يتعرض له نظام القلب والأوعية الدموية التالف للمريض ، وغير قادر على التعامل معه ، عندما لا تكون الرئتان قادرة على توفير ما يكفي من الأكسجين للجسم.

 

المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المتقدمة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري . يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية ، وقد وجد أيضًا أنه يعرض المرضى لخطر الإصابة بمضاعفات من COVID-19.

ثانيًا ، عادةً ما يعاني المرضى المصابون بأمراض الكلى من كبت المناعة ، مما يعني أنهم أقل قدرة على مكافحة العدوى، يمكن أن يكون هذا بسبب مرض الكلى الأساسي أو لأنهم بحاجة إلى تناول الأدوية لعلاج مرض الكلى المستمر عن طريق قمع نظامهم المناعي، هذه الأدوية حاسمة بعد عملية زرع الكلى للتأكد من أن جهاز المناعة في الجسم لا يرفض الكلى الجديدة.

نظام المناعة المكبوت قد يجعل الجسم أقل قدرة على إزالة الفيروس عند الإصابة. ومع ذلك ، هناك أيضًا بعض الأدلة على أن الجهاز المناعي "المفرط النشاط" بعد الأيام القليلة الأولى من الإصابة يسبب مضاعفات COVID-19 الأكثر حدة، قد يكون تقليل استجابة الجهاز المناعي باستخدام الأدوية المثبطة للمناعة مفيدًا وهذا هو السبب في أن العديد من التجارب السريرية تحقق حاليًا في ذلك.

لا يزال الأطفال المصابون بأمراض الكلى أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من فيروسات التاجية، ولكن قد يكون خطرهم أقل مقارنة بالبالغين ، حيث لا يعاني العديد من الأطفال المصابين بأمراض الكلى من أمراض القلب والأوعية الدموية أو عوامل الخطر الأخرى. حاليا ، في المملكة المتحدة ، لا توجد تقارير عن الأطفال الذين يعانون من أمراض الكلى يعانون من مضاعفات شديدة من COVID-19.


الكلى

مرضى الكلى

امراض الكلى

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