محطات الحاويات بالإسكندرية والدخيلة تستقبل 9 سفن جديدة

كتب عبد الحليم سالم

تستقبل شركة الأسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام 9 سفن حاويات عبر محطتى الاسكندرية والدخيلة اليوم وخلال اليومين القادمين بحسب ما أعلنته شركة الاسكندرية على موقعها الرسمى .

وقالت الشركة، أنه تم استقبال السفينة AS CARELIA، وجارى تفريغها وهى تابعة للخط الملاحى HLC التابع لتوكيل هابج لويد،وتضم نحو 572 حاوية، كما تستقبل محطة حاويات الاسكندرية خلال اليومين المقبلين 4 سفن حاويات هى EGY GLORY التابعة للخط الملاحى MAH والتابعة للتوكيل ماهونى .

كما تستقبل محطة الحاويات السفينة MED TEKIRDAG التابعة للخط الملاحى MSC ، والتوكيل MSC EGY ،وتستقبل أيضا محطة حاويات الإسكندرية السفينة DANIEL.A التابعة لخط الملاحى MSS ،والتوكيل الملاحى MLH ، علاوة على استقبال السفينة CHARLOTTE BOR التابعة لخط الملاحة BOR ، والتوكيل B&G .

وحول موقف محطة حاويات الدخيلة، أشارت الشركة انه تم اليوم استقبال السفينة MSC FLORENTINA ، التابعة للخط الملاحى MSC ،والوكيل الملاحى MSC EGY ، والتى تقل أكثر من 2000 حاوية.

كما تستقبل المحطة خلال اليومين المقبلين عددا من السفن منها MSC ANAHITA التابعة للخط الملاحى MSC ، علاوة على استقبال السفينة EGY GLORY التابعة للخط الملاحى MH والتوكيل ماهونى،كما يتم استقبال السفينة KAAN KALKAVAN التابعة للخط الملاحى TN والتوكيل "لات" خلال اليومين المقبلين ،وبحسب ما أكدت عليه الشركة فغنه يتم تعقيم كافة الحاويات الواردة من الحارج داخل المحطات وفق المتبع دوليا للوقاية من فيروس كورونا.