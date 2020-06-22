محافظ مطروح يسلم أفضل 4 مزارعين لاستزراع الزيتون حقيبة أدوات زراعية .. صور

مطروح - حسن مشالي

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، أفضل 4 مزارعين ضمن مشروع الشباب لاستزراع الزيتون حقيبة أدوات زراعية خاصة برعاية أشجار الزيتون تضم مقصات تقليم ومنشار زراعى ، مشيدا بتجربة المشروع مع تمنياته للشباب بالتوفيق فى مشروعهم، وذلك حرصاً من محافظ مطروح على تحفيز وتشجيع المتميزين ودعم الشباب خاصة فى مجال التنمية الزراعية.

وأوضح مدير عام الزراعة بمطروح، أنه سيتم تسليم مقصات التقليم لباقى عدد 207 مزارع ضمن المشروع فى اطار دعم المزارعين بادوات العناية الزراعية ، مشيراً إلى أن مشروع الشباب لزراعة الزيتون بدأ تنفيذه فى عام 2018 بتوزيع 160 مزرعة على 160 شاباً، منها 70 بمدينة برانى ، و10 بمدينة النجيلة ، و80 بمدينة مرسى مطروح.

كما وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على زيادة دعم المشروع من خلال الموافقة على تنفيذ 47 مزرعة زيتون جديدة بإجمالى 141 فداناً بمدينة الضبعة لتسليمها للشباب المستحقين وذلك من وفورات ميزانية مشروع الشباب بالشروط و المواصفات التى التوزيع من خلالها 160 مزرعة سابقة للشباب المستحقين بالمدن الاخرى وتخصيص 3 أفدنه لكل شاب باجمالى 207 مزرعة حتى الان بمدن برانى والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة.

وأضاف أن مديرية الزراعة تتابع المشروع باستمرار بدءا من اختيار المزارع وتجهيزها وزراعتها بالزيتون مع المرور الدورى وعمل ندوات ومقابلات ارشاد زراعى للشباب.

بينما وجه شباب مشروع زراعة الزيتون الشكر لمحافظ مطروح على إهتمامه وتشجيعه لهم مع تذليل العقبات من اجل نجاح المشروع والذى يمثل مصدر استقرار اجتماعى واقتصادى لهم.