محافظ قنا يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية

قنا – وائل محمد

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية الخاصة بمديرية الصحة والتي ضمت كلا من كمال شلبي السكرتير العام والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير مديرية التنظيم والإدارة ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام الشئون القانونية ومدير مركز المعلومات.

أوضح الداودي، أنه تم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للثلاثة وظائف الشاغرة وهي وظيفة مدير عام لإدارات ( الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض - الصيدلة - مستشفى نجع حمادي) لافتا إلى أنه تقدم لشغل الوظيفة الأولى اثنين من الأطباء وتقدم ثلاثة صيادلة لشغل الوظيفة الثانية فيما لم يتقدم لشغل الوظيفة الأخيرة إلا طبيب واحد.

وأضاف الداودي، أنه تم عمل اختبارات حاسب آلى للمتقدمين بجانب اختبارات اللغة الانجليزية مؤكدا أنه تم بحث كافة ملفات الخدمة الخاصة بالمتقدمين من قبل اللجنة لضمان اختيار الأشخاص المناسبين لتلك الوظائف.