اليوم السابع
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محافظ سوهاج يصدر كتابا ملزما بتطبيق كود الإتاحة المكانية لذوى الإعاقة

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:58 ص
محافظ سوهاج يصدر كتابا ملزما بتطبيق كود الإتاحة المكانية لذوى الإعاقة مخصص لصعود ونزول ذوى الإعاقة
سوهاج - محمود مقبول

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أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الكتاب الدورى رقم 13 لسنة 2020، بإلزام جميع الجهات بالمحافظة بتطبيق كود الإتاحة المكانية للأشخاص ذوى الإعاقة بالشوارع والحدائق والمنشآت الحكومية.

وأكد الفقى أن الدولة تولى رعايتها الكاملة لذوى الإعاقة، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بإعلان عام 2018 عام ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج نجحت خلال السنوات الأخيرة فى أن تكون صديقة لذوى الإعاقة من خلال تطبيق كود الإتاحة لهم بالمبانى والمصالح الحكومية، وإنشاء القومسيون الطبى الخاص بذوى الإعاقة، والذى يخدم أكثر من 3 ملايان معاق على مستوى محافظات الصعيد.

جدير بالذكر أن الكود الهندسى لذوى الإعاقة يتطلب عدة بنود من أهمها "إنشاء الأرصفة بما لا يقل عرضها عن متر ممتد بدون موانع، ومرصوف بمواد خشنة منعا للانزلاق مع عمل منحدر فى بداية الرصيف ونهايته، وفى مدخل الأماكن العامة، والحدائق، والتزام الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ضمن القانون 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المبانى الجديدة باشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية، لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة".

المحافظ يصدر كتاب بتطبيق كود الاتاحة (1)
مخصص لصعود ونزول ذوى الإعاقة

 

المحافظ يصدر كتاب بتطبيق كود الاتاحة (2)
مخصص لصعود ونزول ذوى الإعاقة

المحافظ يصدر كتاب بتطبيق كود الاتاحة (3)

أماكن لذوى الاعاقاة
المحافظ يصدر كتاب بتطبيق كود الاتاحة (4)
المحافظ يصدر كتاب بتطبيق كود الاتاحة

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