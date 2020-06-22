اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 05:47 م
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محافظ دمياط تكشف تفاصيل مخطط تطوير سوق الجملة بشطا

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:05 م
محافظ دمياط تكشف تفاصيل مخطط تطوير سوق الجملة بشطا جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى

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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً اليوم الأحد مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و سعد الفرماوى المشرف العام على الأسواق الحضارية و المواقف و رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

 تناول الاجتماع استعراض شامل لجميع مقترحات تطوير سوق دمياط للخضر والفاكهة و الأسماك بمنطقة شطا وذلك وفقاً لتوجيهات محافظ دمياط بإعداد تلك الدراسات والمقايسات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير الشامل خلال زيارتها للسوق الأربعاء الماضي لمعاينة الموقف على أرض الواقع.

ووجهت المحافظ على تزويد بوابتى السوق وذلك بعد تقسيمه لجزأين للخضار وآخر للسمك بعمالة لتحصيل الإيرادات وبحث إمكانية توريدها لصالح صندوق الخدمة والتنمية بالمحافظة بعد نقل إدارته للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وفقاً للوائح والقوانين المُنظمة لذلك، مؤكدة أيضاً أنه ووفقاً للخطة الموضوعة سيتم تزويد البوابتين بأنظمة حديثة ومنظومة تأمينية محكمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم إسناد أعمال الصيانة و نموذج التطوير إلى مديرية الإسكان موجهة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالسوق بصورة يومية وكذا إعداد دراسة تضم حصر شامل للباكيات الغير مشغولة تمهيدًا لطرحها و توحيد الشكل الخارجى للسوق ، وأشارت محافظ دمياط الى أن تلك الأعمال تهدف إلى خدمة التجار بالسوق ومرتاديه وإنشاء مجمع متكامل يضم أنشطة مختلفة على أعلى مستوى.

 


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شطا

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