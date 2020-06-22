محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا لبحث سبل الحفاظ على التراث المعمارى.. صور

بورسعيد - محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الاثنين ، مع أعضاء لجنة الحفاظ على التراث المعماري بالمحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وبحث المحافظ مع أعضاء اللجنة الأليات اللازمة للاستمرار في عمليات الحفاظ علي المباني ذات التراث المعماري بكل حي ووجه المحافظ بالتنسيق بين اللجنة،ولجنة،المنشات الآيلة للسقوط برئاسة الدكتور محمد الغندور.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة تمتلك طرازا معماريا فريدا ، مشيرا إلى أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للجنة حتى تتمكن من أداء دورها، وذلك بما يتواكب مع أعمال التنمية التي تشهدها المحافظة .