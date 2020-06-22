اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوى العام

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:52 م
محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوى العام محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بمدارس مرحلة الثانوية العامة بـ255 درجة.

وأشار المحافظ، خلال اعتماده التنسيق بديوان عام المحافظة، إلى أنهم يهدفون لجعل كثافة الفصل الواحد لا تزيد عن 36 طالب، لافتا أنه متاح ببورسعيد 15 مدرسة رسمي عربي، و6 مدارس رسمي لغات، ومدرستين رياضيتين، بالإضافة إلى المدارس الخاصة بإجمالي 139 فصل، لذلك جرى تطبيق دخول نسبة 45% من الناجحين في الشهادة الإعدادية للمرحلة الثانوية مقابل 40% العام الدراسي الماضي وباقي النسبة ستكون للتعليم الفني والتجاري والصناعي، الذي سيكون لأبناء المحافظة من خلاله مستقبل أفضل لهم لوجود 4 مناطق صناعية عملاقة في بورسعيد توفر ألاف فرص العمل المتاحة لأبنائنا، بالإضافة  الى المشروعات العملاقة في شرق بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الآباء.

 

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

اخبار المحافظات محافظ بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة