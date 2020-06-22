محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوى العام

بورسعيد محمد فرج

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بمدارس مرحلة الثانوية العامة بـ255 درجة.

وأشار المحافظ، خلال اعتماده التنسيق بديوان عام المحافظة، إلى أنهم يهدفون لجعل كثافة الفصل الواحد لا تزيد عن 36 طالب، لافتا أنه متاح ببورسعيد 15 مدرسة رسمي عربي، و6 مدارس رسمي لغات، ومدرستين رياضيتين، بالإضافة إلى المدارس الخاصة بإجمالي 139 فصل، لذلك جرى تطبيق دخول نسبة 45% من الناجحين في الشهادة الإعدادية للمرحلة الثانوية مقابل 40% العام الدراسي الماضي وباقي النسبة ستكون للتعليم الفني والتجاري والصناعي، الذي سيكون لأبناء المحافظة من خلاله مستقبل أفضل لهم لوجود 4 مناطق صناعية عملاقة في بورسعيد توفر ألاف فرص العمل المتاحة لأبنائنا، بالإضافة الى المشروعات العملاقة في شرق بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الآباء.