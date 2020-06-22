محافظ بورسعيد: تذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروعات الخدمية.. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع ممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لبحث تفعيل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين الجانبين لتطوير الصرف الصحى بحى الضواحى بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي .

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي والمهندسة أمل حامد الألفى، مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية والعميد أيمن خيري، مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي ومديرية الإسكان .

واستعرض محافظ بورسعيد، خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مشروعات الصرف الصحى بالضواحى بمناطق السيدة خديجة "1-2" والحراسات وزمزم، وفاطمة الزهراء وعملية إحلال وتجديد شبكات الصرف بنطاق المناطق المذكورة، من أجل رفع كفاءتها وحل مشكلات الصرف الصحى بحي الضواحي .

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمار الأوروبى، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من التعاون هذا الشأن، ساهمت فى تطوير عدد من المدارس، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروعات الخدمية التى تمس قطاع كبير من المواطنين على أعلى مستوى .

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين، من أبناء بورسعيد بالحفاظ علي كفاءة مشروعات الخدمات التي تتم في مختلف المجالات وعلي رأسها مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي التي تمس الحياة اليومية للمواطنين لتحتفظ بكفاءة الأداء.