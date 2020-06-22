محافظ بنى سويف يتفقد الأعمال بمشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

بنى سويف ـ أيمن لطفى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم مشروع مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، والذي يعد واحداً من 13 مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 محافظة لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة وتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وتابع المحافظ سير العمل والموقف الحالي للمراحل النهائية من تنفيذ المشروع المقام على مساحة إجمالية 70 فدانًا، متفقدا مكونات المشروع الذي يضم 20 هنجرًا، بإجمالي 266 وحدة صناعية بمساحات متفاوتة ، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية،فضلا عن تفقده للمكونات والأقسام الإدارية بالمجمع والتي تشمل مبانى خدمية،منها مبنى إدارى، وبنك،منافذ بيع ومبنى للمعارض،وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعى.

واستمع المحافظ للموقف الحالي من أعمال المرافق،حيث أوضح القائمون على تنفيذ المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التليفونات وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل الخدمة بنظام الألياف الضوئية"FTTH"،المستخدم في توصيل خدمات التليفون والانترنت للمنازل، والتي تعد المرة الأولى التى يتم توصيل الخدمة بهذا النظام لكيان أو منشأة صناعية ، فيما أكد مسؤول الكهرباء أنه "وفي عضون أقل من شهر"سيتم الانتهاء من كافة أعمال توصيل الكهرباء للمجمع.

أكد محافظ بني سويف على ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من باقى أعمال مرافق المشروع وخاصة الكهرباء ، مكلفا مدير المنطقة بالتواصل الدائم مع هيئة التنمية الصناعية للتنسيق مع مسؤولى المرافق المعنيين لعمل مراجعة شاملة ونهائية لكافة المرافق من مياه وصرف وكهرباء وتليفونات ومراجعة أنظمة الحماية المدنية.

رافق المحافظ خلال زيارته للمجمع:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام، اللواءمحمود ضياء رئيس المدينة والمهندس رضا عدلي رئيس فرع الشركة المصرية للاتصالات بالمحافظة ،والمهندس محمد خير الله رئيس قطاع كهرباء بني سويف،والمهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية،وفي وجود ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمكتب الاستشاري المصمم للمشروع.