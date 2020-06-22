محافظ بنى سويف: لن أسمح بالتقصير وتكرار التعديات على أملاك الدولة

بنى سويف أيمن لطفى

أبدى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف استيائه من تكرار بعض الإشغالات والتعديات على جانبى بعض الطرق التى سبق وأن أمر بإزالتها خلال جولات ميدانية سابقة، مشددا على أنه لن يسمح بذلك مرة أخرى، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المسئول عن متابعة ذلك الملف، موجها بتكليف مجموعة مختصة لمتابعة تنفيذ التوجيهات وعدم تكرار المخالفات، وأن ذلك مسئولية رئيس الوحدة المحلية

جاء ذلك خلال توقف المحافظ فى بعض الأماكن" أثناء عودته من جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية شرق النيل"، حيث لاحظ تكرار بعض الإشغالات والتعديات على أراضى أملاك الدولة على جانبى الطريق من المنطقة الصناعية شرقا إلى مدينة بنى سويف غربا، مرورا بمحور عدلى منصور والطريق الدائرى المؤدى لكورنيش النيل، متفقدا أيضا عددا من الشوارع داخل المدينة

ورافق المحافظ خلال جولته:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء هشام شادى السكرتير العام،واللواء محمود ضياء رئيس المدينة، والمهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، وعدد من التنفيذيين المعنيين

وخلال الجولة كلف المحافظ نائبيه والسكرتير العام بمتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالتعديات والإشغالات التى تتسبب فى عشوائية بجوانب الطرق، مشددا على أن تكرار الإشغالات والتعديات قد يعطى صورة غير جيدة عن منظومة المتابعة بالأجهزة التنفيذية والتى قد يستغلها البعض لمخالفة القانون، والتعدى بالبناء أو الاشغالات العشوائية على الطرق العامة.

كما أكد المحافظ فى تصريحات اليوم الاثنين على أنه سيتابع ذلك مع رؤساء الوحدات المحلية بباقى المدن، موجها بضرورة المرور اليومى على مثل تلك المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات ،مع ضمان عدم تكرارها ،قائلا ( عدم تكرار المخالفة هو الأهم، وسأتابع ذلك من خلال لجان المتابعة بالمحافظة وجولاتى الميدانية، ولن أسمح بأى تقصير فى هذا الجانب )

وكلف محافظ بنى سويف رئيس المنطقة الصناعية باتخاذ مايلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية ،لرفع تراكمات ومخلفات رملية ،فى الطريق المؤدى للمنطقة ،مطالبا رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة القريبة من مدخل قرية بياض العرب، وأن تكون حملات النظافة بشكل مستمر.