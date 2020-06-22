اليوم السابع
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محافظ الغربية يكرم حارسه بعد بلوغه سن التقاعد

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:57 م
محافظ الغربية يكرم حارسه بعد بلوغه سن التقاعد محافظ الغربية يكرم حارسه
الغربية عادل ضرة

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حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، علي تكريم حارسه عبد السلام عبد القادر الزلبانى، لبلوغه سن التقاعد، جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامه المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من موظفى إدارات الديوان العام، وأكد محافظ الغربية، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهوده المخلصة طوال فترة عمله بالمحافظة ، متنميا له التوفيق في حياته القادمة.

من ناحية أخرى أطلق  الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، إشارة البدء لحملة توعية كبرى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بمشاركة فرق المتطوعين التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وقال محافظ الغربية، في بيان له إن هذه الحملة تأتي في إطار  سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

ووجه د. طارق رحمي خلال لقائه مع الشباب المتطوعين بضرورة التواجد الدائم والمستمر امام لجان امتحانات الثانوية العامة لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين والمساهمة فى عملية تنظيم دخول الطلاب مع حث أولياء الأمور على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار العدوى.

 

 

 


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