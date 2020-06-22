محافظ الغربية يقرر غلق ملعب مخالف فى جولته بمدينة المحلة الكبرى (صور)

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، منذ قليل، جولته التفقدية بمدينة المحلة الكبرى وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة الأعمال الجاريه بالمدن ، بمرافقه المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، ورؤساء الاحياء .

أصدر الدكتور طارق رحمى قرار بغلق ملعب مخالف بقرارات مجلس الوزراء بمنطقه ابو راضى بنطاق حى أول، اثناء تفقده شوارع مدينة المحلة، وتفقد المطاعم والمحلات للتأكد من التزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وتم رفع جميع الاشغالات الخاصة بالمحلات المخالفة.

وتابع أعمال سوق طلعت حرب النموذجى بنطاق حى أول للوقوف على اخر الاعمال الجاريه به، كما تفقد منفذ غذائى خاص بالقوات المسلحة بشارع وابور النور بنطاق حى ثان المحلة .

شدد محافظ الغربية، على ضرورة متابعة الحالة العامة للشوارع ورفع القمامة والاشغالات أولًا بأول، واستمرار حملات النظافة والتطهير، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.