محافظ الغربية يطلق حملة توعية كبرى للوقاية من فيروس كورونا

الغربية - عادل ضرة

أطلق الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، اليوم الإثنين، إشارة البدء لحملة توعية كبرى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، بمشاركة فرق المتطوعين التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية .

وقال محافظ الغربية ، فى بيان له ، إن هذه الحملة تأتى فى إطار سلسلة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

ووجه الدكتور طارق رحمى خلال لقائه مع الشباب المتطوعين ، بضرورة التواجد الدائم والمستمر أمام لجان امتحانات الثانوية العامة لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين ، والمساهمة فى عملية تنظيم دخول الطلاب مع حث أولياء الأمور على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار العدوى .

جدير بالذكر، أن الحملة بدأت أعمالها اليوم من خلال فريقين للتوعية والتطهير بمبنى ديوان عام محافظة الغربية، وجارى استكمال باقى المنشآت الحكومية خلال خطة زمنية محددة.