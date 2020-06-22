اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يطلق حملة توعية كبرى للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:36 م
محافظ الغربية يطلق حملة توعية كبرى للوقاية من فيروس كورونا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، اليوم الإثنين، إشارة البدء لحملة توعية كبرى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، بمشاركة فرق المتطوعين التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية .

وقال محافظ الغربية ، فى بيان له ، إن هذه الحملة تأتى فى إطار سلسلة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

ووجه الدكتور طارق رحمى خلال لقائه مع الشباب المتطوعين ،  بضرورة التواجد الدائم والمستمر أمام لجان امتحانات الثانوية العامة لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين ، والمساهمة فى عملية تنظيم دخول الطلاب مع حث أولياء الأمور على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار العدوى .

جدير بالذكر، أن الحملة بدأت أعمالها اليوم من خلال فريقين للتوعية والتطهير بمبنى ديوان عام محافظة الغربية، وجارى استكمال باقى المنشآت الحكومية خلال خطة زمنية محددة.

 

 


اخبار عاجله

محافظ الغربية

كورونا

فيروس كورونا

حملة توعية

فرع متطوعين

الشباب والرياضة بالغربية

لجان الثانوية العامة

اولياء الامور

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

47 مخالفة متنوعة فى جولة محافظ الغربية لمدينتى المحلة وسمنود

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:41 م

تعيين أحمد المغاورى مديراً لإدارة الإيرادات بديوان محافظة الغربية

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:06 م

محافظ الغربية يقرر غلق ملعب مخالف فى جولته بمدينة المحلة الكبرى (صور)

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:50 م

نائب محافظ الغربية: استئناف الأعمال للمبانى الصادر لها ترخيص الأسبوع المقبل

الأحد، 21 يونيو 2020 11:16 م

محافظ الغربية: ممرات آمنة لطلاب الثانوية العامة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان

الأحد، 21 يونيو 2020 11:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة