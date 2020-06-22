محافظ الشرقية: تنفيذ مشروعات صرف صحى بـ 491 مليون جنيه

وأشار المحافظ،فى بيان له، إلي أن تلك المشروعات تساهم في النهوض بالقطاع الصحي والإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشدداً علي ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بجانب توقيع الكشف الحراري عليهم بمواقع عملهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه جاري توسعة مستشفي طب وجراحة العيون بمدينه الزقازيق بتكلفه مالية 72 مليون جنيه حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال بها إلى 92 ٪ وإنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة ماليه 100 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلي 92٪ وإنشاء الوحدة الصحيه بقرية حمد موسي بأبو كبيربتكلفة مالية 4 مليون و 700 ألف جنيه بنسبه تنفيذ وصلت إلي 40 ٪ وإنشاء مستشفي كبد ههيا بتكلفه مالية 130 مليون جنيه حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال بها إلى 96 ٪ ومستشفى حميات فاقوس بتكلفة ماليه 70 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلي 60٪ ومستشفي حميات أبو حماد بتكلفة مالية 106 مليون جنيه بنسبه تنفيذ وصلت إلي 70 ٪ مشيرا إلي أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مبني العيادة الشامله بمدينة الحسينية بتكلفة 12 مليون و 700 ألف جنية وجاري أعمال التسليم الإبتدائي .

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء 10 مشروعات بتكلفة 60 مليون و 870 ألف جنيه ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2019 -2020 ودخولها الخدمة شملت إنشاء" وحدة طب أسرة الحي الخامس عشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه ومركز تدريب الأسنان بالحي 29 بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه" واستكمال" مستشفي طوارئ فاقوس بتكلفة 20 مليون جنيه ومركز طب أسرة العزيزية بمركز منيا القمح بتكلفة 6.8 مليون جنيه" وتطوير"وحدة طب اسرة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بتكلفة 491 ألف جنيه والوحدة الصحية بالسعدية مركز بلبيس بتكلفة 1.4 مليون جنيه والوحدة الصحية ببني منصور مركز اولاد صقر بتكلفة 1.4 مليون جنيه" وإحلال وتجديد" الوحدة الصحية بميت بشار مركز منيا القمح بتكلفة 4.2 مليون جنيه والوحدة الصحية بتل مفتاح مركز أبو حماد بتكلفة 6 مليون جنيه والوحدة الصحية بالمناجاه الصغري بمركز الحسينية بتكلفة 579 الف جنيه"، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمه للمواطنين وايماناً بحقهم في الحصول علي الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة .