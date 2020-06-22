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محافظ الدقهلية يناقش موقف مشروع إعادة تأهيل 35 عمارة سكنية بمساكن سندوب

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:07 م
محافظ الدقهلية يناقش موقف مشروع إعادة تأهيل 35 عمارة سكنية بمساكن سندوب جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع اعادة تأهيل مساكن سندوب، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور السكرتير المساعد، والنقيب احمد مطر مندوب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالمشروع وتخص عدد من القطاعات المعنيه كالسكه الحديد، وهيئة الاوقاف وشركة مياة الشرب والصرف الصحى.

 

وقال المحافظ هذا المشروع يعد مشروعا قوميا ويمثل نقلة حضارية بمدينه المنصورة، واوضح ان المشروع يتم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى اطار مشروعات الاسكان الاجتماعى تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاوقاف المصرية وهيئة السكة الحديد، والوحده المحلية لمركز ومدينه المنصورة واكد المحافظ على سرعة انهاء كافة المعوقات التى تعترض استكمال التنفيذ للمشروع والذى سيكون ضمن الافتتاحات الرئاسية لعام ٢٠٢١ .

 

أوضح محافظ الدقهلية بان المشروع الجارى تنفيذه يضم 35 عمارة سكنية بتكلفة تقديرية مليار و800 مليون جنيه، لافتاً إلى أن هناك تنسيق وتعاون تام مع الجهة القائمة على التنفيذ وكافة الاجهزة المعنية لمتابعه التنفيذ مؤكدا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع فى موعده المحدد.

 

وفى نهاية الاجتماع شدد المحافظ انه لن يقبل باى شكل من الاشكال اى تقصير من اى جهه من الجهات المعنية بالمشروع تعوق اعمال التنفيذ وتؤخرها عن المواعيد المقررة بالبرامج الزمنية لتسليمه وافتتاحه، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتوفير سكن كريم لكافة الفئات على مستوى الجمهورية.

 

 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

مساكن سندوب

الافتتاحات الرئاسية

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