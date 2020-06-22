اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يعلن ضبط 4 طن سماد مدعوم وتحرير 163 مخالفة فى حملة تموينية

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:33 م
محافظ الدقهلية يعلن ضبط 4 طن سماد مدعوم وتحرير 163 مخالفة فى حملة تموينية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه لن يسمح بالفساد خاصة فى سوق بيع وتداول المواد الغذائية، ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز .

 

جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية تقرير مديرية التموين لحملات تفتيش ورقابة أسفرت عن تحرير 163 محضرا لمخابز مخالفة فى حملة تموينية على عدد من المخابز والمنشآت التجارية خلال يومين.

 

وأكد مختار على استمرار حملات التفتيش والرقابة يوميا على مختلف المنشآت الغذائية وخاصة منافذ البيع المختلفة والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط والمحددات القانونية.

 

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم المرور على عدد من المخابز ومحلات بيع سلع غذائية وتموينية بنطاق المحافظة، وفى مجال المخابز تم تحرير 119 مخالفة شملت 61 نقص فى الوزن ،34 لعدم مطابقة المواصفات، 3عدم نظافة ،6 تصرف فى دقيق ،6 بدون بون صرف ،3 لتوقف عن الانتاج،6 عدم وجود قائمة ،وفى مجال الأسواق تم تحرير 44 محضر شملت 14لعدم الإعلان،16 بيع سجائر بأزيد من السعر،2عدم وجود شهادات صحية،3 بدون ترخيص ،6 ذبح خارج السلخانة،3 تجميع.

 

كما تم ضبط 4 طن سماد ازوتى من السماد المدعوم الممنوع تداوله فى الاسواق ،و29 شيكارة دقيق ،35 كيلو لحوم والتحفظ عليها.

 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

تموين الدقهلية

ضبط سماد مدعم

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