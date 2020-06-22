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محافظ الدقهلية يتسلم مستلزمات طبية لتوزيعها على مستشفيات التأمين الصحى (صور)

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:49 ص
محافظ الدقهلية يتسلم مستلزمات طبية لتوزيعها على مستشفيات التأمين الصحى (صور) محافظ الدقهلية يتسلم مستلزمات طبية
الدقهلية - شريف الديب

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تسلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم، مستلزمات طبية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جمعية الشبان المسلمين بالمنصورة لتوزيعها على مستشفيات التأمين الصحي. 
 
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة المواطنين وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم. 
 
وأكد محافظ الدقهلية فى بيان له، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سبل الرعاية لكافة المرضى في مختلف المستشفيات والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. 
 
ووجه محافظ الدقهلية بتوزيع المستلزمات الطبية على الفور للتأمين الصحي لتكون متاحة لعلاج المرضى، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة طبية لائقة بالمواطنين في مختلف المناطق. 
 
ووجه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لمشاركتهم المجتمعية البارزة والتي تميز الدقهلية وتؤكد دائما على عراقتها بأهلها. 
 
ومن جانبه أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المستلزمات تشمل 50 علبة جاونتي لاتكس ،50 علبة كمامة 95، 50 قطعة فيس شيلد،150 علبة كمامات طبيب،50 قطعة جاون عمليات.
محافظ الدقهلية يتسلم مستلزمات طبية (1)
محافظ الدقهلية يتسلم مستلزمات طبية (1)

محافظ الدقهلية يتسلم مستلزمات طبية (2)
محافظ الدقهلية يتسلم مستلزمات طبية (2)

محافظ الدقهلية يتسلم مستلزمات طبية (3)
محافظ الدقهلية يتسلم مستلزمات طبية (3)

محافظ الدقهلية يتسلم مستلزمات طبية (5)
محافظ الدقهلية يتسلم مستلزمات طبية (5)
 

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