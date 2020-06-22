اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: إزالة 524 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة (صور)

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:10 ص
محافظ الدقهلية: إزالة 524 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة (صور) إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
الدقهلية - شريف الديب

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين تواصل جهود أجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وكافة مراكز واقسام الشرطة بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
 
وأوضح محافظ الدقهلية،فى بيان له،أنه تم اليوم إزالة 3 حالات  تعدى اليوم بمركزى المنصورة والمطرية، مؤكدا أنه لا تهاون مطلقا ولاتفريط  ولو فى شبر واحد من أراضى الدولة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبة شخصيا لملف إزالة التعديات باعتبارها قضية قومية ،مضيفا أن اجمالى ما تم إزالته من تعديات متنوعة سواء تعديات على الأراضى الزراعية أو املاك الدولة أو البناء بالمخالفة داخل الحيز العمرانى منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل الى (524) حالة، وقال إنه تم  استعادة (19 فدان و13 قيراط و3 سهم ) أرض زراعية و (21736) متر مربع أرض أملاك دولة.
 
وأكد المحافظ أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء ، وأشار إلى أن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.
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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
 
 

الدقهليه

ازاله التعديات

اخبار مصر

اخبار الدقهليه

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