اليوم السابع
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محافظ البحيرة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:49 م
محافظ البحيرة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة حملة 100 مليون صحة
البحيرة ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بدء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، وذلك من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.

وأكد " آمنة" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفى لثلاثة أشهر.

من جانبه ، أوضح د.يسري بيومي وكيل وزارة الصحة ، أن المبادرة الرئاسية لحملة مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية ، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عام فاكثر، وتأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتى تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن ، مشيرا أنه تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى .

 

 


محافظة البحيرة

الامراضة المزمنة

100 مليون صحة

مكافحة العدوي

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