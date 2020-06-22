محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر ومخزن الأدوية الرئيسى.. صور

أسيوط - ضحا صالح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمستشفى الصدر ومخزن الأدوية الرئيسى بجوار مستشفى الرمد بحى شرق للوقوف على سير العمل والتأكد من توفر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة فى شنط علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والتأكد من توفر الأرصدة الكافية من الادوية.

وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها .. رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور على محمد على مدير ادارة المستشفيات بمديرية الصحة والدكتورة ايناس ناجى مدير ادارة التموين الدوائى بمديرية الصحة ومسئولى التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

و بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الصدر والتقى بالدكتورة صفاء على ابوالعلا مدير مستشفى الصدر واستمع الى احتياجات المستشفى وسير العمل بها والتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أو عزلهم منزلياً وصرف شنط الأدوية لهم الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة كما شدد المحافظ على الالتزام باجراءات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة وتشغيل بوابات التعقيم كما التقى المحافظ بعض أهالى المرضى واصدر توجيهاته بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفقا للاجراءات والضوابط المنظمة لذلك كما اصدر تعليماته لوكيلة وزارة التضامن الاجتماعى لسرعة صرف مستلزمات دفن لاسرة احد المتوفيين بالمستشفى وتقديم كافة اوجه المساعدة له .

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مخازن الادوية الرئيسية بجوار مستشفى الرمد واستمع إلى شرح للدكتورة ايناس ناجى مدير إدارة التموين الدوائى بالمديرية عن الارصدة المتوفرة وكميات الادوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجى المتوفر ثم تفقد المحافظ غرف تخزين الادوية بانواعها وخاصة الادوية المستخدمة فى شنط العلاج الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الادوية وكلف لجنة التفتيش والمتابعة بعمل تقرير كامل عن كميات الادوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددا على ضرورة توفير مخزون استراتيجى من الادوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلى والمخالطين بكافة القرى والمراكز .

ووجه محافظ أسيوط – خلال الجولة – بتكثيف حملات لجنة التفتيش والمتابعة على جميع مخازن الادوية والمستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجى من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلى والمخالطين بكافة القرى والمراكز مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجى من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والاطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء فى المنازل قدر الامكان ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.