محافظة القاهرة: حملات مكثفة لرفع كفاءة الشوارع والحد من الباعة الجائلين.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيّة، أنه تم التوجيه بتكثيف حملات النظافة والاشغالات ورفع كفاءة الشوارع والحد من ظاهرة الباعة الجائلين لجعل شوارع المنطقة الجنوبية ذات طابع جمالى وحضارى وايضا للحفاظ على البيئة العامة والتقليل من انتشار الاوبئة والفيروسات وذلك في ظل الجهود المبذولة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية بالمرور والمتابعة نظمت حملة لمتابعة ورفع إشغالات الطريق بشارع عبد الرحمن ناصية شارع ثابت أمام مسجد الشهداء بحلوان، ورفع كافة الاشغالات والمخلفات المتواجدة بميدان الشهداء والشوارع المحيطة بها وأمام معرض مصر وسوريا بشارع المراغي شارع عبد الله وشارع أطلس لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتم ايداع المضبوطات بمخزن الحي وتسليم الفاكهة والخضروات لدور الايتام.

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم: استهدفت الحملات بالفترة المسائية أعمال رفع مخلفات القمامة بمنطقة وسط حلوان كما تم وضع لافتة للتنبيه بعدم إلقاء اي مخلفات قمامة بشارع منصور بمحيط سنترال حلوان وسيتم التعميم بباقي الشوارع بحلوان، أمام المحلات بشارع كما تم ازالة إشغالات عبارة عن تند من القماش بشارع ثابت بحلوان .

كما نفذ حى حلوان عدة حملات متنوعة استهدفت أعمال نظافة وتجريد بشارع أطلس العمومي بحلوان و أعمال تجريد بشارع عبد المنعم رياض وطريق جامعة حلوان وشارع المراغي ومحمود خاطر وشارع عزبة الوالدة ومنطقة المساكن الاقتصادية و تم ايضا استعدال أعمدة الانارة بشارع رايل، و أعمال تطهير وتعقيم بالمدارس بنطاق حي حلوان، كما تم استكمال أعمال نظافة وتطهير بالرشاح بمنطقة حلوان البلد بحلوان .