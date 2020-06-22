اليوم السابع
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محافظة البحيرة تعلن خروج 105 حالات تعاف من فيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:57 م
محافظة البحيرة تعلن خروج 105 حالات تعاف من فيروس كورونا محافظ البحيرة
البحيرة – ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء وخروج 105 حالات تعاف جديدة من فيروس كورونا اليوم الإثنين 22 يونيو من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح  إجمالى عدد المتعافين 978 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم، مشيدا بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

هذا وقد أكد دكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.

وأشار دكتور  حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات وإلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.


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صحة البحيرة

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مستشفيات العزل

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