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مجلس الوزراء الكويتى: التدخلات العسكرية التركية والإيرانية فى شمال العراق انتهاك صارخ لسيادته

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:59 م
مجلس الوزراء الكويتى: التدخلات العسكرية التركية والإيرانية فى شمال العراق انتهاك صارخ لسيادته الشيخ صباح خالد رئيس وزراء الكويت
وكالات

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أعلن مجلس الوزراء الكويتى أن التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق تشكل انتهاكا صارخا لسيادته وتهديدا صريحا لأمنه.
 
جاء ذلك عقب انتهاء مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، عبر الاتصال المرئي برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء، وبحث مجلس الوزراء الشؤون السیاسیة واستعرض المجلس آخر المستجدات الراھنة على الساحتین العربیة والدولیة.
 
وأعرب مجلس الوزراء إدانته للتدخلات العسكریة التركیة والإیرانیة الأخیرة في شمال العراق باعتبارھا انتھاكا صارخا لسیادة العراق، وتھدیدا صریحا لأمنھا مؤكدا على تأیید دولة الكویت لكافة الإجراءات التي تتخذھا جمھوریة العراق الشقیقة للحفاظ على سیادتھا وأمنھا واستقرارھا.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد ناصر الصالح ، بأن المجلس أحيط علما بتوجیھات رئیس مجلس الوزراء بتكلیف وزیر الخارجیة بتمثیل دولة الكویت في كل من: مؤتمر شركاء السودان المقرر عقده في الخامس والعشرین من الشھر الجاري باستضافة المانیا الاتحادیة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكذلك قمة التعھدات العالمیة لحشد المزید من التمویل لمكافحة جائحة فیروس كورونا والمقرر عقدھا في السابع والعشرین من الشھر الجاري باستضافة المفوضیة الأوروبیة.

 
ثم شرح وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فیروس كورونا المستجد، وعرض كافة الاحصاءات المتعلقة بإجمالي معدلات الإصابة والشفاء والوفاة حسب مناطق دولة الكویت والجنسیات حیث لوحظ ارتفاع معدل الشفاء بنسبة تقارب 79% و الحمد وازدیاد أعداد إصابات المواطنین بطریق المخالطة موضحا ما تقوم بھ وزارة الصحة من إجراءات وتدابیر بھدف الحد من انتشار الوباء والقضاء عليه .
 
كما استعرض مجلس الوزراء تقریر لجنة الخدمات العامة بشأن ورشة عمل بحث السبل الكفیلة بتذلیل المعوقات التي قد تواجھ مشاریع  المدن العمالیة والتي شاركت بھا 24 جھة وقد تضمنت رؤى ومقترحات لكل من: وزارة الأشغال العامة - بلدیة الكویت - ھیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین العام والخاص - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة - دیوان المحاسبة وقرر المجلس تكلیف لجنة الخدمات العامة بترجمة المقترحات المقدمة من الجھات وموافاة مجلس الوزراء لما ینتھي إلیھ الأمر.  

 


مجلس الوزراء الكويتى

الكويت

العراق

تركيا

ايران

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