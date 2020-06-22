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مجلس الوزراء البحرينى يعرب عن تأييده ودعمه لمصر فى الدفاع عن أمنها القومى

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:45 م
مجلس الوزراء البحرينى يعرب عن تأييده ودعمه لمصر فى الدفاع عن أمنها القومى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعرب مجلس الوزراء البحرينى عن تأييد مملكة البحرين ودعمها لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومي وحماية استقرارها تجاه تطورات الأوضاع والأحداث على حدودها الغربية.

ووفقا لصحيفة البلاد البحرينية، أكد المجلس أن أمن جمهورية مصر العربية كلٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فأمن مصر هو أمنٌ للعرب واستقرارها هو استقراراً للوطن العربي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحرينى الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأسه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وكانت أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، بشأن حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي تجاه تطورات الأحداث في دولة ليبيا الشقيقة.
 
وأعربت وزارة الخارجية عن تقدير مملكة البحرين وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس المصري من تأكيد على عزم مصر وتصميمها على حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة المصرية بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي.

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