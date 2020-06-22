اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 04:50 م
خالد صلاح
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مبيعات المنازل القائمة فى الولايات المتحدة تهبط لأدنى مستوى فى 9 أعوام ونصف

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:46 م
مبيعات المنازل القائمة فى الولايات المتحدة تهبط لأدنى مستوى فى 9 أعوام ونصف مبيعات المنازل الأمريكية
رويترز

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تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية فى مايو إلى أدنى مستوى لها فى أكثر من تسعة أعوام ونصف العام، وهو ما يعزز التوقعات بانكماش حاد فى نشاط سوق الإسكان فى الربع الثانى من العام، بعد تعطلات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
 
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الاثنين، إن مبيعات المساكن القائمة هبطت 9.7 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة فى ضوء العوامل الموسمية عند 3.91 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2010.
 
وتعكس مبيعات الشهر الماضى، إغلاق عقود وقعت فى مارس وأبريل، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المساكن القائمة ثلاثة بالمئة إلى 4.12 مليون وحدة فى مايو .
 
وانخفضت مبيعات المساكن القائمة، التى تشكل حوالى 90 بالمئة من مبيعات المساكن فى الولايات المتحدة، 26.6 بالمئة على أساس سنوى فى مايو، وهو أكبر نزول سنوى منذ عام 1982.
 

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كورونا

فيروس كورونا

جائحه كورونا

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