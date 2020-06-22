ما يجب على مرضى السكرى من النوع 2 معرفته عن الأنسولين

تعتبر الطريقة الصحيحة لإدارة مرض السكري الثانى هي الحصول على الأنسولين، ولكن ما هي تلك الأشياء الأساسية المتعلقة بالأنسولين ، والتي يجب أن يعرفها كل شخص مصاب بالسكري.

ما هو الانسولين؟

يحول الجهاز الهضمي الكربوهيدرات في طعامك إلى جلوكوز، والأنسولين هو هرمون ينتجه عضو يسمى البنكرياس الذي يمتص الجلوكوز وينظم الكربوهيدرات واستقلاب الدهون، ووفقا لموقع " onlymyhealth" فأن هناك 5 أنواع للأنسولين، والفرق مبني على فعاليته وتفاعله بالجسم، سيوصي أخصائي السكري بأفضل الأنسولين بناءً على عوامل مثل عمرك ووزنك والتحكم في السكر وأسلوب حياتك وتكرار الحقن واستجابتك للأنسولين.