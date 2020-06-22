ما لا تعرفه عن اختبار اللعاب.. وهل يوفر الدقة لتشخيص فيروس كورونا؟

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة"The Sun " البريطانية، هذا الأسبوع أنه سيتم تجربة اختبار اللعاب الجديد لفيروس كورونا، تحت شعار "افعل ذلك بنفسك"، وسط الآمال في أن تكون الخطوة الأولى نحو الاختبار الشامل لفيروس كورونا.



اختبار اللعاب

وقالت الصحيفة، يمكن أن تخفض اختبارات اللعاب الجديدة عدد اختبارات مسحة الأنف، التي يتم إجراؤها، إذا كان نموذج الاختبار الجديد ناجحًا، فيمكن طرحه في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت الصحيفة، من أجل إجراء الاختبار، سيضطر الناس إلى وضع اللعاب في وعاء عينة، ثم سيتم اختباره بعد ذلك لمعرفة العدوى الحالية لفيروس كورونا، يتم جمع العينات من قبل موظفي جامعة "ساوثامبتون"، أو سيتعين على المشاركين إعادتها إلى موقع متفق عليه لمعرفة النتيجة.

سيكون العمال بالصحة العامة، وموظفو الجامعات وأفراد أسرهم، هم أول مجموعة تشارك في التشغيل التجريبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه قبل أن يتم طرحه في المرحلة التجريبية، أظهر الاختبار بالفعل أنه واعد للغاية، وسوف ينظر في كيفية مقارنة الاختبار مع مسحات الأنف من حيث الدقة، وإمكانية الوصول.

وأشار مات هانكوك وزير الصحة البريطاني إلى أنه، يمكن أن يجعل اختبار اللعاب من السهل على الناس إجراء اختبارات فيروس كورونا في المنزل، دون الحاجة إلى استخدام المسحات، ستساعدنا هذه التجربة أيضًا في معرفة ما إذا كان الاختبار الروتيني في المنزل يمكن أن يلتقط حالات الفيروس في وقت سابق.

وأضاف، أنا ممتن للغاية لكل المشاركين في التجربة الذين يساعدوننا في تطوير فهمنا للفيروس.

من جانبها كشفت وكالة الأبناء "روتيرز" اليوم، بأن اليابان وافقت على الاختبارات القائمة على اللعاب لتشخيص فيروس كورونا، مما يوفر طريقة أكثر أمانًا وبساطة لتشخيص العدوى عن المسحات الأنفية.

وأشارت شركة شونجينج" Shionogi "، اليابانية، إنها تشارك مع جامعات يابانية، لتطوير اختبار لعاب لفيروس كورونا، يمكن أن يؤدي إلى نتائج في 25 دقيقة، مما يوفر طريقة أكثر أمانًا وبساطة لتشخيص العدوى من المسحات الأنفية.

وأضافت الوكالة، إن الطريقة، المعروفة باسم" SATIC"، تتضمن تسخين عينة من اللعاب وإضافتها إلى كاشف يتغير لونه للإشارة إلى وجود الفيروس، وفقًا لبيان صحفي أصدرته الشركة مؤخرا، يمكن للمرضى أخذ عيناتهم الخاصة، ويمكن إجراء القراءات بدون معدات الكش، حيث تقوم شركة Shionogi بترخيص التكنولوجيا من جامعة نيهون وجامعة جونما وجامعة طوكيو الطبية.

وعلى صعيد آخر، سجلت الصين 18حالة اصابة بفيروس كورونا 9 منهم في بكين، وقالت اللجنة الوطنية للصحة، إن الصين أبلغت عن 18 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي في 21 يونيو منها 9 في العاصمة بكين، طبقا لاخر تقرير صدر حتى الآن هذا مقارنة بـ 26 حالة مؤكدة في اليوم السابق، 22 منها في بكين، تقوم السلطات المحلية بتقييد حركة الأشخاص في العاصمة ،وتكثف الإجراءات الأخرى لمنع الفيروس من الانتشار بعد سلسلة من الإصابات المحلية.

وقالت الوكالة، أنه تم الإبلاغ عن 7 مرضى آخرين لفيروس كورونا COVID-19 بدون أعراض، والذين أصيبوا بالعدوى، اعتبارًا من 21 يونيو مقارنة بــ6 في اليوم السابق، ولا تحسب الصين هؤلاء المرضى كحالات مؤكدة.