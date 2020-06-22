مالى تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالى 1961 حالة

أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم /الاثنين/، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي المصابين بالبلاد إلى 1961 حالة.
وذكرت الإذاعة المالية - نقلا عن بيان لوزارة الصحة - أنه تم إجراء 121 فحصا، وتعافى 11 مصابا؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 1266 شخصا، ويوجد 584 مصابًا في المستشفيات، كما وصل عدد الوفيات إلى 111 شخصًا منذ بدء ظهور الفيروس بمالي في مارس الماضي.
مالى تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالى 1961 حالةالإثنين، 22 يونيو 2020 09:59 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم /الاثنين/، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي المصابين بالبلاد إلى 1961 حالة.
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