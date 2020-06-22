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لماذا استأثر "الإخوان ومتشددو السلفيين" بنسبة 71% من الفتاوى الشاذة عالميًّا؟

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:05 م
لماذا استأثر "الإخوان ومتشددو السلفيين" بنسبة 71% من الفتاوى الشاذة عالميًّا؟ دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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صدر العدد الجديد من نشرة جسور الناطقة باسم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ليطوف حول المشهد الإفتائي في العالم الإسلامي، ويتناول مجموعة من قضايا العصر وكيفية تعامل الفتوى معها، كما لم يغفل العدد الجديد عن جائحة كورونا التي ظهرت معها مجموعة من المسائل الشائكة، حيث يضع العدد روشتة التعاطي معها إضافة الى مجموعة من النصائح لعموم الناس للتعايش مع فيروس كورونا حال إعادة فتح المساجد.
 
 
 
وفي العدد الخامس عشر من "جسور" تطالعون معنا جولة إخبارية دسمة حول أهم الأحداث الإفتائية في العالم، وأبرز ما صدر من فتاوى جديدة من مختلف دور وهيئات الإفتاء حول العالم.
 
كما يتناول باب "أعلام الإفتاء" شخصية العدد حول مسيرة عطاء "مفتي الحنفية ببغداد" الشيخ محمد فيضي الزهاوي، الذي شدَّت إليه الرحال في طلب علومه وتخرج على يديه الكثيرون، ويعد مرجعًا مهمًّا من مرجعيات العلوم العقليَّة والنقليَّة.
 
بينما تطالعون في باب "المؤشر العالمي للفتوى" تحليلًا حول ظاهرة فوضى الفتاوى، وكيف أصبحت "الفتاوى الشاذة" قنابل عنقودية وأسلحة فتاكة؟ ولماذا استأثر "الإخوان ومتشددو السلفيين" بنسبة 71% من الفتاوى الشاذة المتداولة عالمّيًا؟
 
كذلك يستعرض فريق التحرير في باب "رؤى افتائية"، رؤية جديدة حول فقه الشكر والصبر في البلاء والمحن، تزامنًا مع الأيام العصيبة التي تمر بالإنسانية جمعاء، وما يشعر به الأفراد والأسر والجماعات من ضيق إزاء الإجراءات الوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
وفي باب فتوى أسهمت في حل مشكلة، يتناول العدد قضية ميقات صلاة الفجر في مصر والرد على شبهات المشككين فيها مع ذكر الفتاوى التي أصدرها كبار العلماء والمفتين على مر السنين حول هذا الأمر.
أما في باب "مراجع إفتائية"، فتستعرض "جسور" كتابًا بعنوان "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" لمؤلفه العلامة ابن حَمدان الحراني الحنبلي.
 
كما يواصل العدد الجديد تناول تطبيق إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية (2 - 6) مراحل تطبيق إدارة الجودة في المؤسسة الإفتائية.
وتحت عنوان "دار الإفتاء تقدم مجموعة من النصائح الشرعية للتعايش مع فيروس كورونا" يتناول العدد تقريرًا يتضمن نصائح وقائية وشرعية مهمة حال فتح المساجد.
وأخيرًا، وفي باب "منبر المفتين" يطالعنا الدكتور إبراهيم نجم الأمين العالم للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمقال ننشره باللغتين العربية والإنجليزية حول "تجديد الخطاب الديني والإفتائي" وأبرز التحديات التي تواجهه.
 



 


نشرة جسور

دار الافتاء

الامانة العام لدور الافتاء

الارهاب

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