لجنة من محافظة أسوان تتفقد مستشفيات العزل وتتابع توافر المستلزمات

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

قامت اللجنة المشكلة بقرار من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستكمال جولاتها الميدانية للوقوف على أرض الواقع ومدى جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وسرعة التدخل العلاجى لها برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ.

وشملت الجولة الميدانية للجنة مستشفى ادفو العام (الحميات) ومستشفى الصدر بادفو من أجل مراجعة منظومة العمل داخل أقسام حجز حالات الإشتباه بالإصابة بفيروس كورونا والتأكد من تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، كما اطمأنت اللجنة أثناء مرورها على غرف عزل المرضى التى داخل مستشفى الصدر وعدد سراير المرضى.

وقال مدير المستشفى الدكتور أحمد محرم، فى بيان صحفى أن لديه 23 سرير بعدما قام باستغلال غرف المكاتب والمخازن وفرشها بعدد أسرة لاستيعاب اكبر عدد ممكن مضيفا أنه يجرى تجهيز غرفتى تمريض حتى يتم استغلالهما لاستقبال المرضى وخلال تفقدها للمخازن والصيدليات رصدت اللجنة توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج مع وجود أعداد إحتياطية من أسطونات الأوكسجين ، وتم مراعاة أن تكون أقسام العزل منفصلة تماماً عن باقى الأقسام والتخصصات الطبية بالمستشفيات المركزية.

وشددت اللجنة، على ضرورة حسن معاملة واستقبال المرضى مع الالتزام بالضوابط واللوائح الإدارية المنظمة للدخول والخروج، مؤكدة على حتمية انتظام حضور الأطقم الطبية حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتغيبين عن العمل فى ظل هذه الفترة الحاسمة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشادت اللجنة وفى مقدمتها مدير مستشفى العام والحميات بادفو ومدير مستشفى الصدر بالدور البناء والوطنى للمجتمع المدنى فى دعم مستشفى الحميات ومستشفى الصدر بالمستلزمات والأجهزة الطبية بكميات إحتياطية، وهو الذى يتوازى مع الدعم المتواصل من مديرية الصحة والمحافظة لجميع المستشفيات بما يعكس التلاحم والتكامل بين جميع قوى المجتمع فى مجابهة جائحة الكورونا.