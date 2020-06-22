لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

كتب رامى محيى الدين

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة الدكتور حسام حسنى، إن المنظومة الصحية بمصر منظومة متكاملة ولا يوجد من يعمل منفردًا، وكلنا نعمل لإيجاد لقاح وهناك حرب لتشويه بعض الأدوية أو تسويق البعض الآخر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على المذاع على قناة الحدث اليوم: أهيب بالمواطنين من خلال الإعلام ليس كل دواء تسمع عنه تقوم بتخزينة وتناول أدوية تحتوى على الكورتيزون تمثل خطورة على صحتكم، ونحن توصلنا إلى نتائج متقدمة جدا في التجارب السريرية سواء في الحالات البسيطة والمتوسطة أو الحالات الحرجة وسنعلن عن النتائج المبشرة خلال 10 أيام.

وتابع: النتائج التي توصلنا إليها نتائج مصرية خالصة والفنانة رجاء الجداوى تعامل معاملة أي مواطن مصري، وإن كانت غالية علينا جميعا، فهى لم تأخذ البلازما 3 مرات ولم تأخذها إلا مرة واحدة، والتعامل مع رجاء الجداوى هو نفس التعامل الذى يتلقاه أي مواطن في نفس حالتها.