لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء تتفقد مركز أورام طنطا

الغربية عادل ضرة- محمد طارق

استقبل مساء اليوم الدكتور إسلام صبرى مدير مركز أورام طنطا، وفد من لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، وذلك للوقوف على آخر المشروعات الجارى تنفيذها داخل المركز.

حيث تفقد الوفد قسم المعمل الجديد بالمركز، والذى سيحتوى على احداث الاجهزة والتقنيات الحديثة لخدمة مئات المرضى المترددين على المركز بصفة يومية، وفى نهاية الجوله اشاد الوفد بالدور الكبير الذى يقوم به بالمركز تجاة المرضى.

من ناحيه اخرى أعلنت مديرية الصحة بمحافظه الغربيه برئاسه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة عن تعافى 44حالة اصابه جديده مصابه بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وخروجهم من مستشفيات العزل الصحى.

واكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ان اجمالى عدد المتعافين من كورونا منذ بداية الجائحة وصل لـ1135 حالة حتى الان.

واضاف ان الجيش الأبيض يسطر ملحمة وطنية داخل مستشفيات العزل الصحى وتقديم الرعاية الصحية للمصابين والسهر على راحتهم طوال فترة تواجدهم بالعزل الصحى، وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية،قد اكد ان محافظة الغربية أحد اكبر المحافظات تحقيقًا لنسب الشفاء بين المحافظات، مؤكدًا أن نسبة الشفاء تجاوزت الـ 65%، مضيفًا أن فيروس كورونا المستجد الآن فى مرحلة الارتباط الفيروسى والتحليل ليس هو الشرط الاهم لإكتشاف الإصابة.