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لأول مرة فى مصر.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمى

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:47 م
لأول مرة فى مصر.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمى اجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا
كتب وليد عبد السلام

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صرح الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأنه استمرارا لريادة الهيئة بسواعد أبنائها المخلصين وتفردهم بانجاز التدخلات الجراحية الدقيقة بمنتهى الدقة بنسب نجاح عالمية وطواقم طبية تكافئ بل وتتفوق على مثيلاتها داخل وخارج مصر، تم اليوم إجراء أول عملية قسطرة مخية لمريضة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) كانت تعانى من نزيف بالمخ وتمدد شريانى مما كا يهدد حياتها، لكن بتوفيق من الله تم إنقاذها على أيدى طاقم طبي متميز من مستشفى المطرية التعليمى والذى نعول عليهم الكثير فى تقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفى.
 
وأفاد دكتور وائل الدرندلي مدير المستشفي، والذي أشرف علي تخدير المريضة، بأنه تم حجز المريضة بوحدة السكتة الدماغية فجر السبت الموافق 20 يونيو حيث كانت تعاني من نزيف تحت الأم العنكبوتية ناتج عن تمدد شرياني بالمخ، بالإضافة إلى كونها مريضة كورونا طبقا لما ورد بالأشعة المقطعية علي الصدر ، وتم تحضير المريضة بالوحدة تحت إشراف رئيس الوحدة دكتور نبيل كتشنر لمدة يومين لمناظرة الفحوصات والعرض على استشارى التخدير وأخذ مسحة فيروس كورونا ، وتم دخول المريضة اليوم القسطرة بعد استيفاء جميع الفحوصات والعروض الخاصة بالمريضة وتم تخدير المريضة بعد توصيلها علي المونيتور وأخذ جميع العلامات الحيوية تحت اشراف استشاري التخدير د. وائل الدرندلى وقام د. احمد بسيوني أستاذ المخ والأعصاب والفريق المعاون بقيادة د. أحمد عطيه ود. روماني عدلي ود. محمد ساهر هاشم وطاقم التمريض برئاسة مس عزة توفيق بعمل غلق للتمدد الشرياني ، والمريضة حالتها مستقرة وتخضع للملاحظة على مدار الساعة.
 
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