وقررت السلطات الصحية فرض قيود على إصدار تأشيرات الدخول الجديدة للقادمين من باكستان وبنجلاديش ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وتعليق ترخيص الرحلات الجوية غير المنتظمة بشكل مؤقت.

وجاء ذلك بعد أن شهدت البلاد اتجاها تصاعديا في عدد حالات الإصابة القادمة من باكستان وبنجلاديش، حيث شكلت باكستان 16 حالة من أصل 31 حالة وافدة من الخارج في يوم 20 يونيو، وتليها بنجلاديش بـ 7 حالات.

ومن جانب آخر، بقي عدد الوفيات جراء كورونا عند 280 حالة.