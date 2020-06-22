أعلنت سلطات الصحة العامة فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، اكتشاف 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس الأحد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 14 ألفا و438 حالة، وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الـ 17 حالة، 11 حالة لانتقال العدوى محليا في العاصمة وضواحيها و6 حالات قادمة من الخارج.
وقررت السلطات الصحية فرض قيود على إصدار تأشيرات الدخول الجديدة للقادمين من باكستان وبنجلاديش ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وتعليق ترخيص الرحلات الجوية غير المنتظمة بشكل مؤقت.
وجاء ذلك بعد أن شهدت البلاد اتجاها تصاعديا في عدد حالات الإصابة القادمة من باكستان وبنجلاديش، حيث شكلت باكستان 16 حالة من أصل 31 حالة وافدة من الخارج في يوم 20 يونيو، وتليها بنجلاديش بـ 7 حالات.
ومن جانب آخر، بقي عدد الوفيات جراء كورونا عند 280 حالة.
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