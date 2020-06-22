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كندا: إيران وافقت على التفاوض لدفع تعويضات لذوى ضحايا الطائرة المنكوبة

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:23 م
كندا: إيران وافقت على التفاوض لدفع تعويضات لذوى ضحايا الطائرة المنكوبة الطائرة الأوكرانية المنكوبة
كتب محمد عبد العظيم

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أكدت كندا أن إيران وافقت على التفاوض لدفع تعويضات لذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وكانت وزارة الخارجية الكندية قد أكدت أن إيران تحاول إعادة العلاقة الدبلوماسية دون تقدم بأزمة الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأبلغت إيران، اليوم الاثنين، كندا أنها سترسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني مطلع العام الجاري عن طريق الخطأ، إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبلغ نظيره الكندي خلال اتصال هاتفي أن طهران سترسل خلال الأيام المقبلة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا.
 
وأكد ظريف لنظيره الكندي جاهزية إيران لحل القضايا القانونية بين البلدين وكيفية تعويض أسر الركاب الذين لقوا حتفهم في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة المؤسف.

كندا

اخبار كندا

الطائرة المنكوبة

ايران

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