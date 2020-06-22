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كندا: إيران تحاول إعادة العلاقة الدبلوماسية دون تقدم بأزمة الطائرة الاوكرانية

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:07 م
كندا: إيران تحاول إعادة العلاقة الدبلوماسية دون تقدم بأزمة الطائرة الاوكرانية الطائرة الأوكرانية المنكوبة
كتب محمد عبد العظيم

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أكدت وزارة الخارجية الكندية، أن إيران تحاول إعادة العلاقة الدبلوماسية دون تقدم بأزمة الطائرة الأوكرانية المنكوبة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وأبلغت إيران، اليوم الاثنين، كندا أنها سترسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني مطلع العام الجاري عن طريق الخطأ، إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم أن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبلغ نظيره الكندي خلال اتصال هاتفي أن طهران سترسل خلال الأيام المقبلة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا".
 
وأكد ظريف لنظيره الكندي "جاهزية إيران لحل القضايا القانونية بين البلدين وكيفية تعويض أسر الركاب الذين لقوا حتفهم في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة المؤسف".

ايران

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الخارجية الكندية

الطائرة المنكوبة

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