كشف وتحليل لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بالفيوم.. صور

كتب وليد عبد السلام

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، آليات الكشف عن أصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة. وكانت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة أكدت إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنة اليوم بمحافظة الفيوم بالمراكز الصحية بالمحافظة.

كان قد تم نشر عددا من العيادات المتنقلة وتخصيص المراكز الصحية لاستقبال اصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمة الصحية لهم والتي تشمل علاج السكر والضغط والسمنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، إن حاليا يعمل بكفاءة ما يقرب من 20 مركزا بالقاهرة والجيزة لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة.

وتابعت: المبادرة بدأت العمل في 3 محافظات حاليا وهو القاهرة والجيزة والقليوبية وستعمل من اليوم بالفيوم، مؤكدة أن جميع المحافظات هتدخل في المبادرة تباعا لتقديم الخدمة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت رئيس قطاع الرعاية الأساسية أن هناك نوعين من العلاج إما عن طريق نفقة الدولة وسيتم صرف العلاج لمدة 3 أشهر دون التقيد بالقرار وصدوره، مشيرة إلى أنه سيتم التعاقد مع المعامل الخاصة لاجراء التحاليل والفحوص على أن تتحمل الوزارة التكلفة.