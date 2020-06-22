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قوات حفظ السلام: على إسرائيل وقف طلعاتها الجوية فوق لبنان

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:44 م
قوات حفظ السلام: على إسرائيل وقف طلعاتها الجوية فوق لبنان قوات حفظ السلام - أرشيفية
وكالات

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دعا قائد قوات السلام الأممية بجنوب لبنان، الجنرال ستيفانو دل كول، إسرائيل لوقف طلعاتها الجوية فوق لبنان لأنها تعرض السلام للخطر.

وقال رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال دل كول، ردا على سؤال لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" عن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة للمجال الجوي اللبناني: "لاحظت اليونيفيل زيادة في حركة الطائرات الحربية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية".

ولفت إلى أن "تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية هو انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وكذلك للسيادة اللبنانية".

وأضاف: "أن مثل هذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية والقرار 1701، تزيد من حدة التوتر وقد تؤدي إلى حوادث تعرض وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل للخطر. كما أنها تتعارض مع أهدافنا وجهودنا للحد من التوترات ولتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".

وختم: "مرة أخرى، أدعو إسرائيل إلى وقف جميع طلعاتها الجوية فوق الأراضي اللبنانية على الفور".

 

لبنان

إسرائيل

قوات حفظ السلام

الأمم المتحدة

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